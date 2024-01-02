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NBA／柯爾嘆勇士有好球員 但缺乏團隊作戰意志力

聯合新聞網／ 綜合報導

勇士本季狀態低迷，戰績15勝17敗，暫居西區第11。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）直言，雖然勇士有好球員，但尚未展現意志力。

勇士周日不敵獨行俠，苦吞3連敗。柯爾受訪時坦言，「我們還沒展現優秀球隊那種大家共同努力和為團隊而戰的意志力。我們沒達到那個境界，這是問題。我們有很棒的球員，但如果未致力贏下比賽團結一心，我們將停滯在原地。」

柯爾將老將保羅（Chris Paul）與菜鳥傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）拉上先發，取代新秀波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和魯尼（Kevon Looney），柯瑞（Stephen Curry）也手感回暖攻下25分。

對此柯瑞表示，「我們進行很多實驗，有時是被迫的，有時是為了尋找適合球隊的陣容。我們還沒找到它，這確實讓人沮喪，32場比賽後，具備競爭力的優秀隊伍，通常能回應這個問題，我們要在一切太遲之前，解決問題。」

勇士 Steve Kerr Stephen Curry

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