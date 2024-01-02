NBA／歸隊首戰獨行俠慘敗37分 厄文直呼腿傷很「獨特」

在因傷缺席12場比賽後，獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）在今天與爵士之戰歸隊，並在出賽32分鐘中繳出14分9籃板4助攻的數據，但最終獨行俠仍是以90：127慘敗給爵士，賽後厄文也坦言，在缺陣近一個月後重返球場，確實讓他有點緊張。

從開季起伏就相當大的獨行俠，球隊明星後衛厄文在上月9日出戰拓荒者因被對手壓傷腳，導致過去一段時間都必須穿著保護靴行走，並在缺席了12場比賽後直到今天與爵士之戰才歸隊。

不過面對多點開花的爵士，獨行俠今天可說是一路挨打，在前三節打完已經14分落後的情況下，末節更被爵士打出34：11的攻勢，最終以37分差距吞下敗仗，近4場比賽吞下3敗。

而厄文歸隊首戰出手14次命中6球拿下14分，明顯還在尋找比賽節奏，總教練基德（Jason Kidd）說：「我覺得他看起來不錯，但還在努力進入狀態，有時候傷兵回歸後，表現總是會有不足的地方，但球隊仍是相當依賴他。但不得不讚美爵士，他們今天給我們迎頭痛擊，他們全力衝刺，但我們卻只出了五分力，這樣是無法取得成功的。」

至於厄文在談到自己的傷勢時則說：「在我的生涯中，還不曾經歷這樣的傷病，這個傷真的很獨特，讓我一度不知道自己會缺席多久，所幸它並不是結構性得損傷，但真的讓我很痛，當你無法自己穿上的另一隻鞋子時，你就會意識到狀況有多嚴重。」