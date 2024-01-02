NBA／金塊為籃球浪人送上冠軍戒 穆雷：我們有聊天群組

在聯盟打滾14個賽季，效力過13支球隊的後衛史密斯（Ish Smith），去年夏天從金塊轉戰黃蜂，今天是他本季首度造訪丹佛主場，賽前金塊送上冠軍戒指，全隊圍在他身邊相當歡樂。

金塊老將喬丹（DeAndre Jordan）負責送上冠軍戒，他還假裝差點掉在地板上，兩人相擁後，金塊球員們也紛紛上前「玩弄」史密斯，展現彼此間的好關係。

Congratulations to NBA champion @IshSmith 💍 pic.twitter.com/DKhjUodrII — Bally Sports South (@BallySportsSO) 2024年1月2日

黃蜂與金塊上半場戰成平手，但第三節金塊打出40：17攻勢，拉開差距，終場以111：93大勝，賞給黃蜂11連敗。穆雷（Jamal Murray）得到25分7助攻，約柯奇（Nikola Jokic）13分11籃板6助攻，波特（Michael Porter Jr.）22分8籃板；先前被自己愛犬咬傷今天復出的葛登（Aaron Gordon）則是進帳10分。

黃蜂方面，布里吉斯（Miles Bridges）砍進26分。史密斯先發出陣，得到10分4助攻，他賽後表示，「看到他們都來到球場中央，和我一起享受這一刻，這很有趣，因為我們一起贏下冠軍。」

金塊球員們賽後再度與史密斯相擁，穆雷透露有為去年冠軍隊，建立聊天群組，「我們依然在聊天，布朗（Bruce Brown）也在裡面，那支冠軍隊成員間的羈絆，會永遠持續下去。」