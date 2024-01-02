NBA／打火英雄！雷納德寫得分里程碑 對戰熱火13連勝

整個12月，快艇取得11勝2敗的成績，唯一兩場敗仗就是雷納德（Kawhi Leonard）缺席的時候。跨進2024年的首場比賽，雷納德總算是傷癒回歸，主場面對熱火拿下24分6籃板5助攻4抄截，加上喬治（Paul George）和鮑威爾（Norman Powell）各拿超過20分，快艇以121比104輕取對手。

快艇收下3連勝的同時，也賞給熱火2連敗，成為西區繼灰狼、金塊和雷霆之後，西區第4支取得20勝的球隊。

儘管四巨頭再次合體，但快艇一開始還沒進入狀況，第二節一度落後14分之多。雷納德挺身而出，單節獨拿13分，鮑威爾替補殺出得到11分，快艇趁勢發威，反而在半場結束時取得1分超前。

第三節輪到喬治（Paul George）開火，快艇進攻持續發揮，比分慢慢拉開，甚至在第四節還贏到22分之多，比賽早早就分出勝負。

雷納德此戰的正負值達+24，連續8場比賽至少拿到20分，除了達成生涯13000分里程碑外，這也是他面對熱火的13連勝，堪稱貨真價實的「打火英雄」。

不只是雷納德的得分里程碑，拿到23分的喬治此役命中3顆三分球，他在快艇三分球累積命中675顆，超越瑞迪克（J.J. Redick），僅次於皮亞考斯基（Eric Piatkowski）的738顆。

得到8分的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），生涯得分達24821分，則是超越名人堂中鋒尤英（Patrick Ewing），排名史上第25。哈登（James Harden）補上15分10助攻。

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）持續休兵，阿德巴約（Bam Adebayo）得到21分15籃板4助攻，哈克斯15分4抄截，勒夫（Kevin Love）17分。