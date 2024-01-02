NBA／KD缺陣太陽仍奪4連勝 小寶兒板凳殺出獲比爾讚賞

近期狀態止跌回升的太陽，今天在缺少了杜蘭特（Kevin Durant）的情況下迎戰拓荒者，在比爾（Bradley Beal）連續兩場比賽都有20分以上進帳下，多點開花的太陽僅花三節就打趴對手，最終以109：88收下4連勝。

太陽近期在「三巨頭」重新連線後球隊狀態也逐步回升，不過今天與拓荒者之戰，杜蘭特因為右腿筋緊繃缺陣，由雙巨頭比爾、布克（Devin Booker）領軍出擊。

儘管來訪的拓荒者今天在首節就有單節29分進帳，不過太陽接下來兩節隨即以多點開花的攻勢做出回應，在二、三節合計攻下66分，並帶著25分領先進入第四節，讓比賽勝負提前底定。

太陽今天在缺少杜蘭特的情況下仍有7人得分來到雙位數，其中比爾攻下21分，連續兩場比賽得分都超過20分，至於布克雖然手感不佳16投僅4中拿下10分，但送出6次助攻並抓下8籃板，板凳出發的小寶兒（Bol Bol）則有11分9籃板進帳。

談到球隊今天替補球員的表現，總教練佛蓋爾（Frank Vogel）說：「我們的替補球員今天得到了應有的上場時間，我必須讚美他們的表現，他們今天在第二節扭轉了整場比賽的局勢，尤其是小寶兒今天打出了一場有條理的比賽。」

而比爾在談到小寶兒的表現時也說：「他的天賦是不可思議的，在這個聯盟裡你還需要一點機會，他是個職業球員，對於他來說最重要的就是提升穩定性，然後能每場比賽都拿出精彩的表現。」

身高221公分的小寶兒，父親是NBA史上最高的球員寶兒（Manute Bol），他在2019年參加NBA選秀會於第二輪第44順位獲選，不過隨即被交易到金塊，在金塊的三個賽季合計僅出賽53場，去年轉戰魔術後一度獲得重用先發出賽33場，留下平均9.1分5.8籃板1.2助攻的數據，不過最終仍是在7月遭到魔術釋出，並且與太陽簽下一年合約。