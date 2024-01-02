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NBA／加盟尼克首戰打出慶祝行情 阿努諾比：真的很感謝隊友

中央社／ 台北2日電
阿努諾比(中)受到隊友熱烈歡迎。 法新社
阿努諾比(中)受到隊友熱烈歡迎。 法新社

紐約尼克今天在主場迎戰西區龍頭灰狼，靠著藍道（Julius Randle）攻下39分，以及交易來的「新同學」阿努諾比挹注17分，終場就以112比106擊敗對手，終止最近的3連敗。

尼克日前才和多倫多暴龍做出交易，送走巴瑞特（R.J. Barrett）和奎克利（Immanuel Quickley）兩大輪替主力，換來以阿努諾比（OG Anunoby）為首的3人。

結果今天交易後首戰尼克就打出慶祝行情，面對明尼蘇達灰狼，第三節靠著迪文森佐（Donte DiVincenzo）和阿努諾比連續三分球，幫助球隊取得全場最多83比61的領先，前3節結束也以94比78佔有優勢。

不過灰狼畢竟不是省油的燈，第四節中段一度將落後差距縮小到4分差，但此時尼克藍道挺身接管戰局，他包辦尼克接下來的11分，幫助球隊在終場前23秒取得110比102的領先，確定勝利到手。

阿努諾比先發出賽打了35分鐘，攻下17分、6籃板，儘管最後6犯離場，但下場時獲得全場觀眾的熱烈掌聲，也算是打響他在大蘋果的第一場比賽。

初來乍到的阿努諾比也很受隊友歡迎，迪文森佐賽前熱身時就不斷告訴他一些小細節。根據ESPN報導，阿努諾比受訪時說：「隊友們在比賽時不斷告訴我就這樣去做吧，我真的很感謝。」

尼克總教練錫伯杜（Tom Thibodeau）受訪時也提到，「我認為他的第一場比賽確實令人印象深刻，他好像在飛機上就把一切都搞清楚了的感覺。」

尼克全隊共有4人得分達雙位數，以藍道的39分表現最佳，布朗森（Jalen Brunson）挹注16分以及生涯新高的14次助攻；灰狼則以愛德華（AnthonyEdwards）的35分表現最搶眼。

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