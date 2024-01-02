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NBA／暴龍送走阿努諾比下一步？傳獨行俠有意席亞康

聯合新聞網／ 綜合報導
席亞康(右)。 路透
席亞康(右)。 路透

暴龍日前送出阿努諾比（OG Anunoby）等籌碼，換回巴瑞特（RJ Barrett）、奎克利（Immanuel Quickley）和二輪選秀權。如今有消息指出，如果暴龍想交易掉席亞康（Pascal Siakam），獨行俠等隊有意爭取。

席亞康本季出賽32場，平均21.9分6.6籃板5.1助攻，投籃命中率51.2%，三分球命中率26.1%。如果席亞康沒和暴龍提前續約，他今年夏天將成為完全自由球員。

資深記者史坦指出，「如果席亞康被交易，不太可能提前續約，他比較想再次成為完全自由球員，這代表任何球隊想得到他，都必須有足夠的膽量。」

先前有消息提到，老鷹、溜馬和國王都是席亞康的追求者。史坦則指出，獨行俠對席亞康產生一些興趣，儘管不是首要交易目標，但能填補獨行俠鋒線需求。

暴龍 獨行俠 席亞康

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