NBA／阿努諾比初登板助尼克扳倒灰狼 藍道：他的工作不簡單

尼克日前發動交易，換回阿努諾比（OG Anunoby），今天作客挑戰灰狼，他迎來轉隊後初登板，拿到17分6籃板，幫助尼克以112：106險勝。

尼克首節打完落後9分，但第二節打出一波38：17攻勢，半場打完反倒取得12分領先。灰狼下半場持續追分，第四節一度落後只剩4分，不過尼克前鋒藍道（Julius Randle）關鍵時刻連得7分，鎖定勝局。

藍道全場39分9籃板，布朗森（Jalen Brunson）23投僅5中，拿到16分14助攻。灰狼方面，愛德華（Anthony Edwards）砍下35分，唐斯（Karl-Anthony Towns）29分6籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）10分15籃板。

阿努諾比賽後表示，「我想在攻防兩端幫助球隊。隊友在防守時會和我交談，幫助我的站位，感覺很好。」

藍道也盛讚這名新隊友，「他是一個競爭者，能接球後立刻出手，他防守對方最好的球員，他做的事情並不簡單。」