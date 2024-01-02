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NBA／鵜鶘雪恥搶勝 湖人慘輸20分

聯合報／ 記者藍宗標／綜合報導
湖人隊詹姆斯（右）強勢進攻，鵜鶘隊艾爾瓦拉多企圖阻止。（美聯社）
湖人隊詹姆斯（右）強勢進攻，鵜鶘隊艾爾瓦拉多企圖阻止。（美聯社）

NBA湖人隊奪下首屆季中錦標賽冠軍後陷入低潮，客場表現不振，昨天作客紐奧良又以109：129不敵鵜鶘隊，近11戰苦吞8敗，前天滿39歲生日的「小皇帝」詹姆斯攻下全場最高34分，還是無法挽回戰局。

鵜鶘去年12月8日在季中錦標賽4強賽慘輸湖人44分，成為本季最尷尬的比賽，離開傷心地拉斯維加斯後，全隊表現脫胎換骨，接下來10場比賽搶下7勝。

鵜鶘昨在主場以逸待勞，6人得分二位數，「三劍客」威廉森、英格倫各拿26分，麥凱倫貢獻22分，3人本季第4次同場超過20分。

威廉森說，對湖人前一戰慘敗很不好受，但可能因禍得福，「這確實讓我們更加團結，成為一個團隊，從那時起一直打得很好。」

湖人本季在洛杉磯主場11勝4敗，客場只有6勝13敗，前天對灰狼隊106：108落敗後，從明尼蘇達州移師紐奧良，直到凌晨3時30分才住進飯店，休息不到12小時又出賽，以20分之差輸鵜鶘。

迎接新年前在爆滿1萬8434名球迷前贏球，鵜鶘總教練格林表示，最近討論對湖人前一戰表現不佳，「這種輸掉比賽的方式，你想要救贖自己。」

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