聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／鵜鶘雪恥搶勝 湖人慘輸20分
NBA湖人隊奪下首屆季中錦標賽冠軍後陷入低潮，客場表現不振，昨天作客紐奧良又以109：129不敵鵜鶘隊，近11戰苦吞8敗，前天滿39歲生日的「小皇帝」詹姆斯攻下全場最高34分，還是無法挽回戰局。
鵜鶘去年12月8日在季中錦標賽4強賽慘輸湖人44分，成為本季最尷尬的比賽，離開傷心地拉斯維加斯後，全隊表現脫胎換骨，接下來10場比賽搶下7勝。
鵜鶘昨在主場以逸待勞，6人得分二位數，「三劍客」威廉森、英格倫各拿26分，麥凱倫貢獻22分，3人本季第4次同場超過20分。
威廉森說，對湖人前一戰慘敗很不好受，但可能因禍得福，「這確實讓我們更加團結，成為一個團隊，從那時起一直打得很好。」
湖人本季在洛杉磯主場11勝4敗，客場只有6勝13敗，前天對灰狼隊106：108落敗後，從明尼蘇達州移師紐奧良，直到凌晨3時30分才住進飯店，休息不到12小時又出賽，以20分之差輸鵜鶘。
迎接新年前在爆滿1萬8434名球迷前贏球，鵜鶘總教練格林表示，最近討論對湖人前一戰表現不佳，「這種輸掉比賽的方式，你想要救贖自己。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 暴龍年終送溫暖 活塞總算結束28連敗厄運！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言