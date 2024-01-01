NBA／湖人跨年後開啟甜蜜主場賽程 詹姆斯警告「別太舒服」

在美國時間2023年最後一天，湖人以20分之差慘敗給鵜鶘，帶著連敗滋味度過跨年。就在季中錦標賽奪冠之後，湖人接下來的11場比賽吞下8敗，面臨勝率5成保衛戰。

針對目前的局勢，主帥漢姆（Darvin Ham）持續「灌雞湯」表示：「我告訴球隊必須團結一致，保持競爭意識，我們會努力扭轉局面，我們也期待回到主場作戰。」

湖人歷經12月魔鬼賽程之後，2024年的前12場比賽會有11場是在自家主場進行，這將是他們衝刺戰績的一大利多優勢。但詹姆斯（LeBron James）也提醒所有人，仍要保持戒慎恐懼的態度面對每一場比賽。

「我們可以不用飛來飛去。但你在主場太舒服也可能會造成傷害。睡自家的床當然舒服，但我們得在場上競爭，得像在客場一樣打球。」詹姆斯說。