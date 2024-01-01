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NBA／楊恩生涯第13次「40分10助攻」 排名超越詹姆斯
老鷹在今天擊敗巫師的比賽中寫下有趣的球員數據表現。當家一哥楊恩（Trae Young）攻下40分13助攻，強森（Jalen Johnson）24分13籃板，卡佩拉（Clint Capela）11分17籃板，比伊（Saddiq Bey）11分11籃板，
根據統計，老鷹本季已經有兩次4人同時在比賽中拿下雙十，成為2018-19賽季的鵜鶘之後首支在單季多次出現4人同場拿雙十的球隊。另一個主力後衛墨瑞（Dejounte Murray）是得到32分
另一方面，楊恩生涯共累積13場「40分、10助攻」的比賽，超越湖人詹姆斯（LeBron James）和「戰神」艾佛森（Allen Iverson），獨居史上第5多。
哈登（James Harden）完成過31次，唐西奇（Luka Doncic）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）各17次，里拉德（Damian Lillard）15次。
巫師庫茲瑪狂飆7顆三分球，豪取全隊最高的38分，另有8籃板和5助攻，阿夫迪賈（Deni Avdija）拿下17分、12籃板。
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