NBA／八村壘左小腿拉傷提前退場 湖人主帥：我們很擔心
繼飲恨灰狼後，湖人今天以20分之差慘遭鵜鶘痛宰，先發前鋒八村壘（Rui Hachimura）更是提前傷退，賽後湖人主帥漢姆（Darvin Ham）坦言，還蠻擔心八村壘的傷勢。
八村壘僅打了7分36秒就因左小腿拉傷被迫退場，留下4分、1籃板、1助攻、1抄截的成績，也讓紫金軍團又添一位傷兵。
賽後被問及八村壘的傷況，主帥漢姆坦言，「我們現在不想對八村壘的小腿拉傷過早下結論，但這的確讓人擔心。八村壘將接受醫療相關檢測，以確定他的傷勢嚴重程度。」
八村壘本季平均可以攻下11.6分3.6籃板，投籃命中率48.5%，三分命中率36.8%，是湖人陣中重要的鋒線要角。就在文森（Gabe Vincent）持續缺席的情況下，如今又面臨八村壘的傷退，湖人鋒線戰力勢必將面臨考驗。
2023-24 NBA即時比分
▪ 暴龍年終送溫暖 活塞總算結束28連敗厄運！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言