NBA／八村壘左小腿拉傷提前退場 湖人主帥：我們很擔心

繼飲恨灰狼後，湖人今天以20分之差慘遭鵜鶘痛宰，先發前鋒八村壘（Rui Hachimura）更是提前傷退，賽後湖人主帥漢姆（Darvin Ham）坦言，還蠻擔心八村壘的傷勢。

八村壘僅打了7分36秒就因左小腿拉傷被迫退場，留下4分、1籃板、1助攻、1抄截的成績，也讓紫金軍團又添一位傷兵。

賽後被問及八村壘的傷況，主帥漢姆坦言，「我們現在不想對八村壘的小腿拉傷過早下結論，但這的確讓人擔心。八村壘將接受醫療相關檢測，以確定他的傷勢嚴重程度。」

八村壘本季平均可以攻下11.6分3.6籃板，投籃命中率48.5%，三分命中率36.8%，是湖人陣中重要的鋒線要角。就在文森（Gabe Vincent）持續缺席的情況下，如今又面臨八村壘的傷退，湖人鋒線戰力勢必將面臨考驗。