NBA／遭自家羅威納犬咬傷後即將復出 葛登：牠是好孩子

在耶誕節那一天意外遭狗咬傷臉及手部的金塊主力前鋒葛登（Aaron Gordon），因此縫了21針之多，同時也宣佈無限期缺陣。

然而經過多日休養，葛登在接受《丹佛郵報》採訪時透露，自己已經在今天參加了球隊訓練，計劃會在明天對黃蜂的比賽復出。這樣算下來，他僅缺席了2場比賽。

葛登也談到自己受傷的細節，他表示：「咬我的是我的羅威納犬。因為我們經常要去客場比賽，所以我一般都是讓我父親來照顧牠，牠可能因此對我有些陌生。」

「說來可能有些丟臉，但也不是不能講。那天耶誕大戰打完我回到家，我喝了一點蛋酒，然後就開始跟我的狗打鬧。我想當時牠可能太興奮了，就咬了上來，我試著去掙脫時，接著我的手也被咬了。」葛登說。

葛登認為整起事件主要還是自己的問題，「牠是個好孩子，是一隻好狗狗。牠對我很依賴，也很貼心可愛。」

攻守球風強悍的葛登在金塊陣中扮演相當關鍵的角色，總教練馬龍（Michael Malone）還稱他「可能是全聯盟最被低估的球員之一」。他與約柯奇（Nikola Jokic）、穆雷（Jamal Murray）、波特（Michael Porter Jr.）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）所組成的主戰五人，每百回合進攻比對手淨贏17.7分，相當可怕。

葛登本季場均可得到13.6分6.9籃板3.4助攻1抄截，不過他的三分命中率跌到僅有25.0%，創生涯最差表現。

報導指出，明天金塊與黃蜂的比賽是由葛登自行決定是否上場，葛登強調手傷的疼痛已能控制，至於臉部的傷勢則沒有大礙，葛登打趣地說：「我們又不是要參加選美比賽。」