NBA／比爾回歸得分新高 杜蘭特：適應之後他會愈打愈好
過去兩戰開啟助攻模式的杜蘭特（Kevin Durant），一共傳出27次助攻，不過今天他又重回熟悉的攻擊模式，21投12中拿下31分5籃板5助攻3抄截。
根據統計，杜蘭特生涯在例行賽和季後賽一共累積450場單場至少30分，排名史上第7多，前6名分別是喬丹（Michael Jordan）的671場、詹姆斯（LeBron James）的663場、張伯倫（Wilt Chamberlain）的557場、布萊恩（Kobe Bryant）的519場、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）的504場、馬龍（Karl Malone）的489場。
在比爾轟進賽季新高25分的情況下，這也是太陽三巨頭合體以來首度同場比賽各拿超過20分，也顯現出3人聯手的進攻威力。杜蘭特也力挺比爾，認為他之前受制於上場時間和傷勢影響，隨著上場時間的增加，只會打得更加出色。
「一旦他逐漸適應了，打得更順手，你們就會看到更多他像今晚這樣的表現。當他打得更多，我們作為一個團隊就會更有信心。」杜蘭特說。
談到三巨頭的磨合，比爾表示：「我們非常有天賦，打得很出色。我們讓彼此打球更輕鬆。」
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