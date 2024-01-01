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NBA／比爾賽季新高！三巨頭聯手砍77分 太陽勇奪3連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
杜蘭特(左)和比爾合力防守。 路透社
杜蘭特(左)和比爾合力防守。 路透社

本季因傷只打了8場比賽的比爾（Bradley Beal），今天繳出代表作拿下賽季新高25分，太陽三巨頭在一起合作的第4場比賽中總算發揮球迷期待的威力，杜蘭特（Kevin Durant）貢獻31分5籃板5助攻3抄截，布克（Devin Booker）則有21分5助攻4籃板3抄截，3人合砍77分，帶領太陽以112比107擊退魔術。

太陽甩開先前12戰9敗和內部雜音的陰影，近期殺出一波3連勝，加上湖人的連敗，戰績17勝15敗讓排名一舉超越，目前暫居西區第8。

魔術整場比賽大半時間都處於落後狀態，一度輸到16分，但靠著班切羅（Paolo Banchero）在第三節獨拿12分，三節結束追到僅剩2分差；第四節時間走到6分鐘左右，魔術與太陽之間只相差1分，杜蘭特先是轟進一記重要三分球，接著比爾獲得布克助攻再拿2分，杜蘭特的兩罰加上諾基奇（Jusuf Nurkic）也有建樹，這波9比0攻勢讓太陽將差距擴大到10分，順利收下比賽。

「我認為他們3人都是在用正確的方式打球。他們的進攻總是讓對手不得不去做選擇，因為他們都是高效率的得分好手。我們希望他們都能打出侵略性。」太陽主帥佛蓋爾（Frank Vogel）說。

雖然三巨頭首次各破20分展現合體威力，但太陽替補球員一共只拿到6分，第二陣容能否有效支援還是球隊目前必須重視的課題。

魔術的班切羅拿到28分9籃板7助攻，F.華格納（Franz Wagner）則有27分7籃板6助攻。

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