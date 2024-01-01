NBA／鵜鶘三劍客同場爆發 湖人慘輸20分近11戰吞8敗

昨天詹姆斯（LeBron James）39歲生日卻因「踩線三分球」飲恨敗給灰狼，今天湖人「背靠背」趕往紐奧良作客，又遭到以逸待勞的鵜鶘痛擊，以109比129慘輸20分。

過完39歲第一天，詹姆斯雖然奮力攻下34分8助攻5籃板，戴維斯（Anthony Davis）也補上20分10籃板5阻攻，但仍舊無法挽回輸球頹勢，詹姆斯還在比賽剩7秒時就提前離開球場往休息室走，難掩落寞。

自從季中錦標賽奪冠之後，湖人在最近11場比賽中吞下8敗，目前戰績17勝17敗面臨5成勝率保衛戰，若和上季同時期相比，則是多出3勝。

面對疲憊的紫金軍團，鵜鶘一開賽就展現旺盛火力，首節在麥凱倫（C.J. McCollum）獨拿15分的帶動下，全隊豪取42分；儘管詹姆斯在第二節爆發拿下17分，湖人還是難以抵擋對手的猛攻，半場打完已經處於57比74的落後局面。進入下半場之後，湖人攻守仍不見起色，一路被對手狠狠壓制，第四節更一度輸到22分之多。

英格倫（Brandon Ingram）和威廉森（Zion Williamson）各拿下26分，麥凱倫22分9助攻5籃板，這是3人本季第4次同場各拿超過20分，而這4場鵜鶘全都獲勝。

鵜鶘前一次和湖人交手慘輸44分之多，這場比賽可說是討回面子。目前鵜鶘戰績19勝14敗，和獨行俠相同，排名落在西區第7。