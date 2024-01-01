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NBA／詹姆斯「踩線三分球」爭議 裁判報告認定判決正確
對西區龍頭灰狼一戰，詹姆斯（LeBron James）最後關頭轟進一記關鍵三分球，眼看要追平比分，卻因為「鞋子特大號」被認定踩線，錯失逆轉契機，這讓他的39歲生日之夜留下輸球遺憾，賽後更是忿忿不平控訴聯盟回放系統有問題，強調就連眼盲都知道他沒踩線。
不過今天裁判報告出爐，內容認定詹姆斯在起身跳投出手之前，他的右腳腳尖已經碰到了三分線，只能算2分，裁判當時的判決無誤。
除了這次的爭議判決外，裁判報告中還提到有兩次判決對湖人不利。一是在比賽剩下55秒時，戈貝爾（Rudy Gobert）拉了里夫斯（Austin Reaves），導致後者失去重心造成戴維斯（Anthony Davis）跟愛德華（Anthony Edwards）碰撞。
另一次則是在剩下46.4秒，唐斯（Karl-Anthony Towns）在防守時抓了籃框，使得球出現不自然的彈跳，此處應該吹判干擾球。
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