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NBA／活塞終於贏了 28連敗畫句點
活塞隊長達兩個月的連敗噩夢，昨天終於在底特律主場畫下句點。看板球星康寧漢攻下全隊最高30分、送出12次助攻，領軍129：127擊敗暴龍隊，揮別NBA史上單季最長28連敗，活塞總教練威廉斯說：「球員都在尖叫，我也快哭了，為休息室所有人感到開心。」
活塞開季前3戰2勝1敗，10月31日輸給雷霆隊後，再也不知贏球滋味，跨年前最後一戰不再悲情，儘管戰績3勝29敗仍在全聯盟墊底，落後東區龍頭塞爾蒂克隊22.5場勝差，全隊總算帶笑容迎接年。
昨天賽前，康寧漢11次單場攻下30分以上，活塞全輸球，創下NBA最長紀錄，對暴龍之戰再攻30分，其中14分集中在第4節，成為止敗最大功臣。
活塞先發5人得分都達二位數，杜倫貢獻18分、抓下17籃板，他說：「為了這一勝苦戰很久，歷經很多逆境。」
席亞康攻下全場最高35分，施羅德也有30分，暴龍仍吞近6戰第5敗，總教練拉亞柯維奇坦言活塞表現出色，多次關鍵投籃都未失手。
活塞3天前在波士頓不敵塞爾蒂克，追平2016年76人隊28連敗（跨季），昨天雖在主場踩煞車，單季連輸28場仍是NBA首見。
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