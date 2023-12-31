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NBA／公牛12月戰績重回正軌 懷特：球隊團結一致

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
懷特(中)的強勢發揮，帶動了公牛戰績漸入佳境。 美聯社
懷特(中)的強勢發揮，帶動了公牛戰績漸入佳境。 美聯社

開季之初，公牛表現低迷，戰績更是跌落谷底，18場比賽僅拿到5勝，不過就在進入12月之後，他們開始急起直追，隨著今天在主場以13分之差擊敗76人，公牛在近期打出10勝5敗的成績，排名回到東區前10。

「球隊團結一致，顯然，這個賽季並沒有按照我們希望的方式開始，」懷特（Coby White）說，「但就像我常說的，我們團結在一起，我們總是積極樂觀。這裡的每個人都希望看到彼此成功。」

懷特無疑是公牛能夠重新奮起的重要關鍵。據統計，懷特12月份場均攻下22.8分6助攻6.2籃板，每場砍進3.4顆三分球，他的活躍表現也大幅降低了拉文（Zach LaVine）受傷缺陣的影響。

至於76人又面臨當家中鋒安比德（Joel Embiid）繼續缺陣的麻煩，特別是客場4連戰的考驗。「我們缺少安比德，這是一次艱難的客場之旅。但很高興我們的戰績是勝負各半。」總教練諾斯（Nick Nurse）說。

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