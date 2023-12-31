NBA／唐西奇單月神級演出近63年首見 飆分紀錄直逼喬丹

獨行俠超級球星唐西奇（Luka Doncic）一人單挑「浪花兄弟」，全場攻下39分、10助攻、8籃板，其中25分集中在下半場，帶領獨行俠中止2連敗。

根據統計，這是唐西奇生涯第35次砍下至少35分5板10助攻，歷史第3多，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的116次和哈登（James Harden）的47次。

此外，這也是唐西奇本季第23次得分破30分，成為聯盟自1986-87賽季的喬丹（Michael Jordan）以來，開季前30場比賽中破30分場次數最多的球員，喬丹當時前30場有26場突破30分。

唐西奇在整個12月可說是表現相當出色，平均繳出37.4分、11.2助攻、9籃板，成為聯盟史上第2位能在單一月份場均至少35分、10助攻、8籃板的球員（最少出賽10場），前一位仍是羅伯森，他是在1960年12月達成。

「我們嘗試了用各種方法來對付他。但他是如此出色的球員。」勇士主帥柯爾（Steve Kerr）說。

對於唐西奇的神級演出，隊友格林（Josh Green）也忍不住稱讚：「Luka是不可思議的球員，他就是MVP。他能夠帶動所有人，而他最棒的地方就是會信任所有隊友。」