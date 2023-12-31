快訊

「4症狀中1」恐非普通感冒！ 兒科醫警告：嚴重須進加護病房

柯文哲諷賴清德辯論越講越糟糕 「蔡總統恐氣到要吃普拿疼」

NBA／唐西奇單月神級演出近63年首見 飆分紀錄直逼喬丹

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇單月創下不可思議的紀錄。 美聯社
唐西奇單月創下不可思議的紀錄。 美聯社

獨行俠超級球星唐西奇（Luka Doncic）一人單挑「浪花兄弟」，全場攻下39分、10助攻、8籃板，其中25分集中在下半場，帶領獨行俠中止2連敗。

根據統計，這是唐西奇生涯第35次砍下至少35分5板10助攻，歷史第3多，僅次於「大O」羅伯森（Oscar Robertson）的116次和哈登（James Harden）的47次。

此外，這也是唐西奇本季第23次得分破30分，成為聯盟自1986-87賽季的喬丹（Michael Jordan）以來，開季前30場比賽中破30分場次數最多的球員，喬丹當時前30場有26場突破30分。

唐西奇在整個12月可說是表現相當出色，平均繳出37.4分、11.2助攻、9籃板，成為聯盟史上第2位能在單一月份場均至少35分、10助攻、8籃板的球員（最少出賽10場），前一位仍是羅伯森，他是在1960年12月達成。

「我們嘗試了用各種方法來對付他。但他是如此出色的球員。」勇士主帥柯爾（Steve Kerr）說。

對於唐西奇的神級演出，隊友格林（Josh Green）也忍不住稱讚：「Luka是不可思議的球員，他就是MVP。他能夠帶動所有人，而他最棒的地方就是會信任所有隊友。」

相關新聞

NBA／不滿「死之踩線」判決 詹姆斯：連史提夫汪達都不會錯看

真是「鞋子特大號」！詹姆斯（LeBron James）今天適逢39歲生日，與湖人隊今天客場迎戰西區龍頭灰狼隊，雙方整場不斷拉鋸，最終由灰狼在驚滔駭浪中以108：106收下勝利，而今晚主角詹姆斯於落後3

NBA／唐西奇單月神級演出近63年首見 飆分紀錄直逼喬丹

獨行俠超級球星唐西奇（Luka Doncic）一人單挑「浪花兄弟」，全場攻下39分、10助攻、8籃板，其中25分集中在下半場，帶領獨行俠中止2連敗。 根據統計，這是唐西奇生涯第35次砍下至少35

NBA／最好的新年禮物！活塞一哥談終結連敗紀錄：止不住笑意

活塞隊今天在主場以129：127擊敗暴龍隊，拿下睽違近2個月的首勝，同時也終止了聯盟史上最長、北美4大職業聯盟最長的單季28連敗，帶著勝利迎接新年，一哥康寧漢（Cade Cunningham）賽後受訪

NBA／哈利伯頓助攻創新高 連兩戰雙20比肩兩大神獸

前一場創下21分20助攻0失誤超狂紀錄的溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton），今天面對尼克又大開殺戒，攻下22分23助攻，一舉刷新個人單場助攻紀錄，也追平汀斯利（Jamaal Tin

NBA／公牛12月戰績重回正軌 懷特：球隊團結一致

開季之初，公牛表現低迷，戰績更是跌落谷底，18場比賽僅拿到5勝，不過就在進入12月之後，他們開始急起直追，隨著今天在主場以13分之差擊敗76人，公牛在近期打出10勝5敗的成績，排名回到東區前10。

NBA／浪花兄弟瘋狂「打鐵」 勇士內憂外患又吞3連敗

曾幫助勇士拿下4座NBA總冠軍的「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson），今天主場對上獨行俠狂打鐵，兩人合計36投10中，投籃命中率僅27.8%，終場勇士就以122比132不敵獨行俠，吞下3連敗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。