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NBA／浪花兄弟瘋狂「打鐵」 勇士內憂外患又吞3連敗

中央社／ 台北31日電
柯瑞(左)和湯普森投籃狀態不理想，勇士近期表現欲振乏力。 新華社
柯瑞(左)和湯普森投籃狀態不理想，勇士近期表現欲振乏力。 新華社

曾幫助勇士拿下4座NBA總冠軍的「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson），今天主場對上獨行俠狂打鐵，兩人合計36投10中，投籃命中率僅27.8%，終場勇士就以122比132不敵獨行俠，吞下3連敗。

金州勇士隊史拿過7次總冠軍，近代包括在2015、2017、2018、2022年4度奪下總冠軍，讓當時同隊且三分又準的柯瑞、湯普森打出了「浪花兄弟」名號。

不過今年球季兩人表現都不如以往搶眼，儘管勇士在12月中締造一波5連勝，但連同今天敗給達拉斯獨行俠後，又吞下近期3連敗。

最近這3場敗仗中，湯普森累積34投8中、命中率僅23.5%，三分球命中率27%；柯瑞同樣不理想，3場比賽61投19中、命中率31.1%，三分球命中率30.5%。

今天比賽勇士嘗試變陣，把新秀傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）拉上先發，老將保羅（Chris Paul）也回到先發陣容，2人分別攻下本季新高的17和24分，但湯普森完全找不到準星，全場11投僅1中。

儘管終場前2分47秒勇士追到5分落後，但隨後獨行俠一波10比5攻勢，在最後58秒又將差距擴大到雙位數，也奠定比賽勝基。

根據美國媒體ESPN報導，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後受訪時提到，全隊還沒找到成為一支優秀球隊所需要的勇氣，「我們還沒到那裡，還沒有齊心齊力，這會是一個很大的問題。」

勇士本季內憂外患，陣中庫明加（JonathanKuminga）日前受訪時就抱怨，自己找不到上場的節奏，為何明明有空檔卻得把球傳給老將，而另一名菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也有幾次「逾越」角色發言，再加上外媒也報導，勇士不排除交易維金斯（Andrew Wiggins），都讓勇士氣氛低迷。

獨行俠超級球星唐西奇（Luka Doncic）則全場攻下39分、10助攻、8籃板，其中25分集中在下半場；他在12月表現出色，平均繳出37.4分、11.2助攻、9籃板。

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