NBA／不滿「死之踩線」判決 詹姆斯：連史提夫汪達都不會錯看

真是「鞋子特大號」！詹姆斯（LeBron James）今天適逢39歲生日，與湖人隊今天客場迎戰西區龍頭灰狼隊，雙方整場不斷拉鋸，最終由灰狼在驚滔駭浪中以108：106收下勝利，而今晚主角詹姆斯於落後3分的讀秒階段時命中遠距離投籃，無奈裁判判定為兩分球，只能遺憾度過生日夜。

湖人首節來勢洶洶，曾一度取得11分領先，不過灰狼的反撲也來得又快又猛，首節結束追到剩下2分差，第二節替補中鋒里德（Naz Reid）跳出拿下10分、5籃板，中場結束灰狼反倒取得4分領先。

易籃再戰，兩隊開始了拉鋸戰，灰狼全場最大領先分差不超過6分，末節「狼王」愛德華（Anthony Edwards）和老將控衛康利（Mike Conley）輪番發威，壓制湖人反撲氣焰，康利個人連2記三分更幫助灰狼在剩餘36秒時領先7分。

然而，湖人展現頑強韌性，剛滿39歲的壽星詹姆斯上籃打進「2+1」，球隊再藉著麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的技術犯規罰球追至3分差，下一波康利三分不進，詹姆斯推進至前場遠距離投籃直接拔起命中，沒想到裁判判定詹姆斯踩線，只能算兩分球，即便重播輔助也未能翻盤，接著詹皇最後一擊也失手，兩度錯過扳平戰局機會。

詹姆斯本場比賽收下26分3籃板6助攻，戴維斯（Anthony Davis）則攻下全場最高33分17籃板8助攻，灰狼則由愛德華的31分領軍，里德21分次高。

詹姆斯賽後顯然十分不滿，並再次強調這是顆三分球，「你可以看到我的腳在三分線後面，以及我的腳和三分線之間的空間，就連盲人歌手史提夫·汪達（Stevie Wonder）都能看見這點，如果連回放都能出錯，我們還需要它幹嘛？」

至於主裁判布拉勒斯（Tony Brothers）對這項判決則表示，重播後沒有明確證據能夠改判，故維持原本判決。