NBA／最好的新年禮物！活塞一哥談終結連敗紀錄：止不住笑意

活塞隊今天在主場以129：127擊敗暴龍隊，拿下睽違近2個月的首勝，同時也終止了聯盟史上最長、北美4大職業聯盟最長的單季28連敗，帶著勝利迎接新年，一哥康寧漢（Cade Cunningham）賽後受訪時也止不住笑意，坦言終於卸下心中大石。

上次活塞贏球可以追溯到10月28日，當時隔壁棚的大聯盟世界大賽還沒打完，如果活塞今天又輸球，那就是連續整整兩個月一勝難求。

康寧漢本場比賽20投9中，貢獻30分及生涯最高12助攻，是球隊止敗的頭號功臣，過去7戰他場均能轟下31.4分、7.9助攻，已然卯足全力，今終於嘗到贏球滋味，賽後他受訪時表示：「這是我第一次在賽後訪問嘗試止住笑意，但我就是無法控制。」

康寧漢補充：「我們一直在戰鬥，連敗期間是個漫長的過程，但我很高興能成為這群不放棄的人中的一員......能跟一群互相激勵的隊友打球感覺真好。」

威廉斯帶兵首年表現不盡理想，寫下NBA單季連敗紀錄。 美聯社

領著教練中的「頂薪合約」轉戰底特律，總教練威廉斯（Monty Williams）賽後也難掩激動，「我一生待過很多更衣室，但這對我來說還是第一次，球員們在尖叫、而我幾乎要哭了，我為球員們和更衣室的每個人感到驕傲。」

威廉斯也說，即便身處無止盡的連敗低潮，但球員們還是保持積極，每場都努力學習，終於迎來美好結果，「這不只是種解脫，比較像是『老天，終於！』人們或許會覺得這些球員能接受輸球，但並沒有，他們每天都精神高昂，準備好要學習。」