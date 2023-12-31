NBA／哈利伯頓助攻創新高 連兩戰雙20比肩兩大神獸

前一場創下21分20助攻0失誤超狂紀錄的溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton），今天面對尼克又大開殺戒，攻下22分23助攻，一舉刷新個人單場助攻紀錄，也追平汀斯利（Jamaal Tinsley）所保持的隊史紀錄，帶領球隊以140比126拿下3連勝。

根據統計，哈利伯頓成為1984年的魔術強森（Magic Johnson）和1990年的史塔克頓（John Stockton）之後，史上第3位連續兩場完成得分助攻雙20的球員。

更可怕的是，哈利伯頓這兩場比賽送出43次助攻之餘，僅僅出現2次失誤，對比魔術強森當年兩場40次助攻8失誤、史塔克頓兩場41次助攻6失誤，哈利伯頓的失誤控制程度已經達到令人匪夷所思的境界。