NBA／前斯洛維尼亞一哥 德拉基奇退休將辦引退賽

根據外媒報導，曾入選過明星賽的37歲控衛德拉基奇（Goran Dragic）今宣告將高掛球鞋退休，結束15年NBA生涯，同時宣布將於明年8月回到祖國斯洛維尼亞，舉辦為期2天的個人引退賽。

德拉基奇於2008年選秀被馬刺隊選到，並隨即被交易至太陽隊，不過生涯前期表現平平，直到繞了一圈、第二次回到太陽後才破繭而出，更於2013-2014打出生涯年，繳出20.3分、3.2籃板、5.9助攻，斬獲年度進步獎並入選年度第三隊，後續轉戰熱火隊也表現亮眼，入選了生涯唯一一次明星賽，生涯累積得分和助攻分別排名隊史第9、第3。

上季德拉基奇先是效力公牛隊，季中加盟公鹿隊，合計58場出賽場均6.3分2.6助攻，不過季後在自由市場上卻無人問津，儘管曾提到想回熱火，也表達了想繼續在NBA打球的心願，最終仍沒有獲得合約。

除了成功的NBA生涯，德拉基奇在國際賽場也功勳無數，18歲拿下U20歐錦賽金牌、20歲就開始成人打國家隊的他，世錦賽、歐錦賽、世界盃等國際大賽幾乎從未缺席，更於2017年歐錦賽率隊奪下首冠，該年他於決賽隊塞爾維亞轟下35分，最終獲選MVP。

值得一提的是，德拉基奇當時隊上僅18歲的小老弟唐西奇（Luka Doncic）交情甚篤，更曾在受訪中大讚：「這位神奇小子會在幾年內成為歐洲第一人，相信我。」此話可說是「神預言」，如今唐西奇不只是NBA超級巨星，更接班了德拉基奇的一哥地位，2021年幫助球隊闖進隊史首次奧運。