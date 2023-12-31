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NBA／暴龍年終「送溫暖」 活塞結束28連敗難堪紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴恩斯(中)帶領活塞終結連敗厄運。 法新社
巴恩斯(中)帶領活塞終結連敗厄運。 法新社

前一場在波士頓差點要止敗的活塞，2023年最後一戰回到自家迎戰「背靠背」的暴龍，儘管對手4人破20分，但活塞末節靠著團隊攻勢一度拉開兩位數分差，並且最後時刻擋住暴龍的絕地反撲，以129比127驚險獲勝，在即將跨過2023年之際，終於結束28連敗的難堪紀錄。

活塞這場得來不易的勝利讓他們避免創下NBA史上最長的連敗紀錄，與76人在2014-15到2015-16賽季期間寫下的跨季28連敗紀錄並列；不過活塞仍舊將單一賽季的連敗紀錄推到新高。

這場比賽開打之前，暴龍就發動交易，送走了阿努諾比（OG Anunoby）等3位球員，但換來的巴瑞特（RJ Barrett）和奎克利（Immanuel Quickley）還無法上場，導致球隊面臨人手短缺問題。

在暴龍最後反撲失敗的當下，康寧漢（Cade Cunningham）第一時間蹲在地上，如釋重負的感受這久違的一場勝利。這場比賽康寧漢攻下30分12助攻3籃板，其中14分出現在第四節，先前他11次單場破30分的比賽，全都以輸球作收。

波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）得到19分7籃板，杜倫（Jalen Duren）18分17籃板，諾克斯（Kevin Knox）17分，巴克斯（Alec Burks）16分。

暴龍前三節打完落後活塞4分，末節在巴恩斯（Scottie Barnes）狂砍15分的帶動下，單節轟出41分，從落後11分急起直追；不過活塞這一節也繳出高達57.9%的命中率，奮力抵抗對手的反擊。

席亞康（Pascal Siakam）拿下35分5籃板4助攻，施羅德（Dennis Schroder）貢獻30分9助攻；前三節只拿7分的巴恩斯，最後進帳22分9籃板，崔蘭特（Gary Trent Jr.）24分4抄截。

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