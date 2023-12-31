NBA／尼克傳多人交易收進暴龍阿努諾比 未牽涉首輪選秀權

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
一直處於交易流言的阿努諾比將離開多倫多。 路透社
一直處於交易流言的阿努諾比將離開多倫多。 路透社

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的爆料，暴龍與尼克傳出達成一筆交易案，送走頻頻處於交易傳言中的阿努諾比（OG Anunoby），換來巴瑞特（RJ Barrett）和奎克利（Immanuel Quickley）。

後續消息還指出，暴龍除了阿努諾比外，還附帶了阿丘瓦（Precious Achiuwa）和弗林（Malachi Flynn）兩位球員，尼克則會添加一個來自活塞的2024年二輪選秀權。

阿努諾比在多倫多待了7個賽季，曾隨球隊贏得總冠軍，被視為聯盟頂尖的3D球員；他在上季獲得抄截王，更入選年度防守第二隊。今年賽季阿努諾比出手次數較為下滑，攻守數據表現不如上季，有關交易的傳言也不斷湧現，甚至暴龍球團還開出要5個首輪籤的報價。

阿努諾比目前還剩下兩年3850萬美元的合約，其中下個賽季是球員選項，一單預估他肯定會跳出合約，尋求一筆更優渥的長約。尼克隨隊記者透露，尼克在去年季中交易截止日就在追求阿努諾比，只是暴龍報價多枚首輪籤，最後不了了之。

來自加拿大的巴瑞特是在2022年達成4年1.2億美元的續約，這個賽季場均拿到18.2分4.3籃板；而板凳暴徒奎克利則是傳出有續約價碼的問題，球團似乎有意送走他，奎克利本季場均進帳15分、2.5助攻。

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