NBA／亞歷山大飆分秀成常態 雷霆主帥：他打得游刃有餘

雷霆當家一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）這兩年逐漸擺脫傷勢麻煩之後，得分火力更加兇猛，場均得分飆破30分，加上全方位的攻守數據輸出，有望連續兩年獲選年度最佳第一隊。

今天雷霆年度最後一戰面對金塊，亞歷山大狂砍40分，光是在2023年一整年他就已經累積46場至少30分的比賽，和安比德（Joel Embiid）並列聯盟第一

談到子弟兵如今隨心所欲的火力放送模式，雷霆主帥戴格諾（Mark Daigneault）也讚道：「他打得游刃有餘。從來不會太過勉強，他在整個比賽中都以正確的方式打球，適當的傳球，讓對手不得不時時刻刻保持警惕。這在某種程度上已經成為常態。」