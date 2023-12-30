NBA／屋漏偏逢連夜雨！海瓦德左小腿拉傷 至少休兵2星期
近幾年屢屢遭受傷病麻煩的黃蜂前鋒海瓦德（Gordon Hayward），由於先前面對快艇時不慎拉傷左小腿，面臨休兵情況，預計將在兩星期之後重新評估傷勢。
海瓦德與喬治（Paul George）是今年賽季唯二還在現役拚戰的2010年選秀梯隊，不過兩人這些年都飽受傷病困擾。海瓦德頂著3000萬美元左右的年薪，但過去3個賽季他一共只打了143場。
今年開季以來，海瓦德還算是維持著不錯的出勤率，打了25場比賽，只缺席5場，但還是無奈遭遇傷病麻煩。海瓦德場均可以拿到14.5分4.7籃板4.6助攻。
黃蜂近況苦吞10連敗，目前7勝23敗排在東區第13，且後續還得在客場面對金塊、國王等西區強權。黃蜂已經折損了球隊一哥小鮑爾（LaMelo Ball）、，海沃德的傷情可說是雪上加霜。
2023-24 NBA即時比分
▪ 太陽奪三巨頭合體首勝、金塊遭雷霆斷6連勝！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言