NBA／屋漏偏逢連夜雨！海瓦德左小腿拉傷 至少休兵2星期

近幾年屢屢遭受傷病麻煩的黃蜂前鋒海瓦德（Gordon Hayward），由於先前面對快艇時不慎拉傷左小腿，面臨休兵情況，預計將在兩星期之後重新評估傷勢。

海瓦德與喬治（Paul George）是今年賽季唯二還在現役拚戰的2010年選秀梯隊，不過兩人這些年都飽受傷病困擾。海瓦德頂著3000萬美元左右的年薪，但過去3個賽季他一共只打了143場。

今年開季以來，海瓦德還算是維持著不錯的出勤率，打了25場比賽，只缺席5場，但還是無奈遭遇傷病麻煩。海瓦德場均可以拿到14.5分4.7籃板4.6助攻。

黃蜂近況苦吞10連敗，目前7勝23敗排在東區第13，且後續還得在客場面對金塊、國王等西區強權。黃蜂已經折損了球隊一哥小鮑爾（LaMelo Ball）、，海沃德的傷情可說是雪上加霜。