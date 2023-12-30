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NBA／維金斯本季攻守迷航 媒體曝勇士可能啟動交易

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
維金斯本季數據表現大跳水，連帶也影響勇士戰績欲振乏力。 美聯社
維金斯本季數據表現大跳水，連帶也影響勇士戰績欲振乏力。 美聯社

開季以來表現低迷的勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins），傳出可能會被球隊擺上貨架！

《The Athletic》記者卡瓦卡米（Tim Kawakami）在報導中透露：「在維金斯主動選擇降薪留隊時，我曾說過勇士不會在短期內交易他，但現在情況有變，合約不會成為勇士尋求交易他的阻礙。」

就在協助勇士奪冠後，維金斯和球團簽下一份4年1.09億美元的合約，最後一年為球員選項，當時被視為佛心價碼。

不過維金斯自從上季季後賽表現不如預期之後，本季更是完全迷失，出賽27場，其中先發21場，場均僅有12.6分4.4籃板1.3助攻0.3抄截0.4阻攻，三分命中率29.9%，各項數據均為加盟勇士後新低。

卡瓦卡米直言，特別是考量到維金斯已經連先發地位都保不住，數據還顯示他與庫明加（Jonathan Kuminga）、格林（Draymond Green）等的相容性出現負面效應，整個情況也開始變得複雜。

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