NBA／福克斯三分球創新高 下半場領銜國王瘋狂逆轉秀

前一場才創下單場7顆三分球生涯新高的國王當家後衛福克斯（De'Aaron Fox），今天馬上又推高自己的紀錄。 他在對老鷹的比賽中轟進8顆三分球，其中有7顆三分球出現在下半場，並取得全場31分之中的26分，帶領國王克服全場最多23分落後的劣勢，上演瘋狂逆轉秀，以117比110扳倒老鷹。

「對福克斯來說這是紀錄之夜。他能在如此激烈的比賽對抗中創下職業生涯新高，就可以看出他是一位多麼獨特的球員。」國王主帥布朗（Mike Brown）說。

除了攻下31分外，福克斯還有8助攻5籃板4抄截的全方位表現。沙波尼斯（Domantas Sabonis）25分10籃板7助攻，萊爾斯（Trey Lyles）19分，蒙克（Malik Monk）15分8助攻4籃板。

De'Aaron Fox dropped 31 PTS, 6 REB, 8 AST, and 8 threes as the Kings won in ATL 👀 pic.twitter.com/r4KYXNrSOV — NBA (@NBA) 2023年12月30日

前一場被拓荒者豪取130分還慘輸17分之多，讓布朗忍不住批評球隊防守太破，此役國王決心洗刷恥辱。儘管上半場持續遭受老鷹痛擊，看似要苦吞3連敗，但中場過後，國王表現判若兩隊，下半場靠著防守壓迫老鷹團隊命中率跌到僅有28.9%，本身則是以55.8%的命中率轟下64分，一口氣拉出25分的差距，讓老鷹吞下難堪的一敗。

「我們就是從防守端開始，付出巨大的努力。」布朗說。特別是在第四節，國王繳出18投12中的驚人命中率，至於老鷹則是26投7中，最後長達4分45秒完全沒有分數進帳。

楊恩（Trae Young）得到24分9助攻4抄截，墨瑞（Dejounte Murray）18分，兩人一共38投僅14中；強森（Jalen Johnson）16分15籃板4助攻，卡佩拉（Clint Capela）12分12籃板2阻攻，比伊（Saddiq Bey）15分7籃板4助攻。