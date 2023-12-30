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NBA／亞歷山大飆40分斷金塊連勝 一紀錄直追喬丹、艾佛森

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
亞歷山大本季持續用40分寫日記。 法新社
亞歷山大本季持續用40分寫日記。 法新社

近10戰拿下9勝且延續一波6連勝高潮的金塊，在今天「背靠背」主場比賽中卻是遭遇一大挫折。

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）全場狂飆40分4籃板3助攻2抄截，特別是在關鍵第三節一人獨拿17分，率領雷霆打穿金塊防線，一口氣拉開20分領先優勢，幾乎是提前宣告比賽結束。雷霆最終以119比93痛宰對手，斬斷金塊連勝之路。

雷霆收下3連勝，最近10場比賽贏了8場，在西北組排名再次壓過金塊，重奪西區第2名席次；金塊本季主場僅僅輸了3場，其中2場就是雷霆所貢獻。

這是亞歷山大本季第5次至少轟下40分，距離生涯紀錄還差4分，此役他20投14中，10次罰球全都命中。根據統計，亞歷山大已經連續11場比賽至少拿到25分2抄截，成為喬丹（Michael Jordan）和艾佛森（Michael Jordan）之後第3位有如此表現的球員，其中喬丹生涯4度完成這樣的數據，最高紀錄是連17場。

霍姆葛倫（Chet Holmgren）也得到24分6籃板3助攻2阻攻，威廉斯（Jalen Williams）11分9助攻7籃板2抄截，吉迪（Josh Giddey）12分8籃板4助攻。

昨天才上演完美命中率的約柯奇（Nikola Jokic），這場比賽前4次出手都投進，加上前面對勇士的最後進球，個人可說是連續投進16球；他今天10投9中拿到19分10籃板7助攻，兩場比賽一共21投20中，效率驚人。可惜約柯奇這樣的表現卻無助於挽回金塊的慘敗，在他第三節大幅落後時被換下場時，還憤怒摔了椅墊，表達不滿情緒。單場僅拿93分也是金塊本季次低得分表現。

穆雷（Jamal Murray）今天狀態低迷，15投僅4中，只拿到9分送出11次助攻，波特（Michael Porter Jr.）12投4中，進帳12分6籃板。在葛登（Aaron Gordon）意外被狗咬只能缺席的情況下，金塊其他副將仍得想辦法補上攻守空缺。

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