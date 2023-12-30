NBA／第四節險遭暴龍大逆轉 懷特挺身捍衛主場開季16連勝

昨天在自家主場被27連敗的活塞嚇出一身冷汗的塞爾蒂克，今天「背靠背」面對來訪的暴龍，一口氣休兵了泰托姆（Jayson Tatum）、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）和霍福特（Al Horford）3名主力。

綠衫軍雖然在布朗（Jaylen Brown）的帶領之下，上半場一度領先多達20分，但暴龍卻在第四節演出絕地大反攻，雙方一路激戰到最後時刻，懷特（Derrick White）拿下關鍵7分，布朗也有重要助攻演出，加上巴恩斯（Scottie Barnes）最後一擊「溜手」球沒抓好導致投籃失手。塞爾蒂克又是富貴險中求，以120比118驚險過關，延續主場開季16連勝氣勢。

除了主場不敗之身外，塞爾蒂克近10場比賽拿下9勝，用一波5連勝結束2023年，同時也會以聯盟龍頭之姿迎接新年到來。

塞爾蒂克陣中3人破20分，布朗拿到31分10籃板6助攻，又一次扮演致勝關鍵功臣的懷特則有21分7助攻5籃板3抄截2阻攻得全能貢獻；頂上先發的長人柯內特（Luke Kornet）繳出20分8籃板3助攻，還放進重要的超前分數。

DERRICK WHITE TO THE RACK! 💪 pic.twitter.com/6vVm6ZrO0d — Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) 2023年12月30日

老將哈勒戴（Jrue Holiday）15投僅5中，手感欠佳，獲得15分3助攻2籃板，他在最後關頭4罰2中也是讓局面更為凶險。

前三節打完落後13分的暴龍，第四節之初殺出18比3的猛烈攻勢，甚至是取得超前；可惜在和對手糾纏到最後時刻，巴恩斯沒辦法把握追平分的機會，整個人也是滿臉懊惱。

巴恩斯此戰拿到30分10籃板5助攻3阻攻，席亞康（Pascal Siakam）27分5籃板5助攻，伯爾特（Jakob Poeltl）12分10籃板；替補的施羅德（Dennis Schroder）攻下15分9助攻，麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）則有13分，兩人在第四節的追分過程中起到相當大的作用。