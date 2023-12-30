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NBA／比爾回歸出戰黃蜂 太陽三巨頭再合體盼連勝迎跨年
近日陷入內部紛爭雜音四出的太陽，傳出久違的好消息！先前不慎扭傷腳踝的比爾（Bradley Beal）確定會在今天主場對黃蜂的比賽中復出，三巨頭將再次合體。
比爾是在先前對尼克的比賽中跳投落地導致右腳踝扭傷，當時曾評估可能要在一月才有可能回歸。不過後續媒體報導他的恢復情況神速，傳出會在2023年結束之前就能重返賽場。
受到傷病影響，比爾本季至今斷斷續續只打了6場比賽，而聲勢浩大的三巨頭更是只合體了24分鐘，難以產生贏球巨大效應。
太陽之前一度在12場比賽中吞下9敗，還傳出內部有雜音，引發外界對他們的疑慮。不過就在杜蘭特（Kevin Durant）送出16次助攻在內的大三元激勵之下，太陽迎接久違的兩位數分差大勝。
太陽前一次連勝已經要追溯到11月27日，當時他們拉出一波7連勝高峰；如今比爾神速歸隊，球隊也期盼能夠高歌前進，以一波連勝姿態迎向跨年。
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