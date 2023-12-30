NBA／約柯奇大三元 助金塊6連勝

金塊隊約柯奇在昨天與灰熊隊之戰，生涯第三度以百分之百投籃命中率拿下「大三元」，不僅追平張伯倫並列史上第一，還助隊以142：105輕鬆告捷，讓灰熊在主控莫蘭特缺陣的情況下中斷4連勝。

近期都處在連勝狀態的金塊與灰熊昨天交鋒，不過在禁賽令解禁後幫助灰熊拉出一波4連勝的莫蘭特卻因為生病缺陣，這也讓金塊幾乎是整場一面倒的壓著灰熊打。前三節打完金塊就已經領先達到23分，約柯奇更是在三節還沒打完的情況下就已經拿下生涯第116次「大三元」，幫助金塊收下6連勝。

金塊昨天以約柯奇攻下26分、14籃板、10助攻表現最佳，且他全場11次出手，包括兩分球出手10次、三分球出手1次全都命中，生涯第3度完成百分之百命中率「大三元」，與傳奇中鋒張伯倫並列史上第一，如再加上罰球命中率百分之百，約柯奇生涯已經兩度奪下這樣的「大三元」，成為史上第一人。

除了約柯奇表現搶眼外，金塊穆雷也有23分、9助攻演出，總教練馬龍說：「約柯奇今天晚上11投11中，但我認為他一點都不在乎自己出手幾球命中幾球，因為如果今天是穆雷打出一場好比賽，他會毫不吝嗇為他鼓掌。他對於隊友的成功比對於自己的成功更開心，這就是無私的真正定義，這同時也是他的生活。」

至於頂替葛登先發的華森也拿下20分、5籃板，談到約柯奇的神奇表現他說：「在我和他一起打球前，我從沒有見過球員拿下『大三元』，但現在這似乎已經變成我們的日常。」