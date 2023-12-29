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NBA／勉勵溫班亞瑪照顧好身體 安戴托昆波：學無止盡別自我設限

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
「字母哥」勉勵溫班亞瑪要好好照顧身體避免受傷。 法新社
「字母哥」勉勵溫班亞瑪要好好照顧身體避免受傷。 法新社

帶著無比天賦條件踏進NBA戰場的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），被外界拿來和許多球星做類比，其中一位就是公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）。

安戴托昆波當年頂著瘦長身軀進入聯盟後，逐年在身材和技術層面精進成長，躍居成為聯盟赫赫有名的「終極怪物」。類似身形的溫班亞瑪一直為人詬病的或許就是他的體型，擔心他會承受不了激烈的身體對抗，也因此未來能否增加更好的身體對抗性，避免受傷情況出現，成了他最重要的課題之一。

當被問到可否給「法國狀元」一些建議時，安戴托昆波首先提及的就是身體要保持健康。

「要照顧好自己的身體，這非常重要，因為這個聯盟的比賽真的很多，還有很多訓練，很多的投籃訓練，你的身體會因此受到許多磨損。所以，照顧好自己的身心，繼續努力，如果能做到這些，然後嚴於律己，一切都會很順利。如果你還擁有天賦，一切都會順利。」安戴托昆波說。

除了身體保持健康外，安戴托昆波更勉勵溫班亞瑪要持續學習，不要給自己設限。

「我和文班一樣，我們都盡可能在學習、獲取更多知識。在任何地方，我都能找到讓我持續提升的東西。我總是試著努力去傾聽，試著盡可能多方學習。因為學習是沒有上限的，你總是可以學習到新的東西，無論你在聯盟打滾幾年，不管你年紀有多大，你總能從別人身上學到一些，了解到那些你所不知道的新鮮有趣事物。」安戴托昆波說。

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