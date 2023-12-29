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NBA／上場不足25分鐘狂飆神數據 溫班亞瑪創歷史首見紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
挾臂展和身高速度優勢，溫班亞瑪成了全聯盟最具阻攻能力的長人。 法新社
挾臂展和身高速度優勢，溫班亞瑪成了全聯盟最具阻攻能力的長人。 法新社

5連敗的馬刺靠著首節殺出38比14的瘋狂攻勢，奠定了後面比賽持續領先的巨大基礎，在客場以118比105擊退缺少主力得分手西蒙斯（Anfernee Simons）的拓荒者，結束近期5連敗，歷經千辛總算取得本季第5場勝利。

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在攻守兩端的強勢發揮無疑是馬刺能夠一路領先的關鍵，他在這場比賽僅上場24分鐘，14投9中包含2記三分球、10罰全中，攻下30分6籃板6助攻，更送出7記「麻辣鍋」。

根據統計，溫班亞瑪成為聯盟第一位在不到30分鐘上場時間裡拿到至少30分7阻攻的球員；也是阻攻開始列入統計以來，首位在25分鐘內就得到至少30分5助攻5籃板5阻攻的球員。

更難得的是，溫班亞瑪整場比賽沒有被吹1次犯規。據媒體消息，0犯規就送出7次阻攻，溫班亞瑪超越了鄧肯（Tim Duncan）創下的0犯規6次阻攻隊史紀錄。

這是溫班亞瑪生涯第3次得分超過30分，他曾在對太陽一戰拿到38分，此役他的表現也壓過同梯探花韓德森（Scoot Henderson）。韓德森出任先發獲得25分4助攻3籃板。

另一個有趣的數據是，溫班亞瑪這場比賽的阻攻數勝過拓荒者全隊，這是他本季第13次個人阻攻次數超越對方阻攻數總和。

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