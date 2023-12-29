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NBA／再寫大三元特殊紀錄 約科奇卻希望退役後被遺忘

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
金塊隊主力大將約柯奇。路透
金塊隊主力大將約柯奇。路透

用大三元寫日記的金塊明星中鋒約科奇（Nikola Jokic），在今天出戰灰熊的比賽中，以11投11中百分之百的表現，拿下26分14籃板10助攻，生涯第三度完成百分之百命中率大三元，追平「大帥」張伯倫（Wilt Chamberlain）的史上最多紀錄，讓約科奇都直言，要每一球都命中並不是一件常有的事情。

金塊在今天碰上近期4連勝的灰熊，不過在灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）缺陣下，今天比賽焦點則都是放在約科奇一人身上，他今天全場出手11次，其中包括兩分球出手10次、三分球出手1次全都命中，生涯第3度完成百分百命中率大三元，與張伯倫並列史上最多。

而如果再加上3投3中同樣百分之百命中的罰球，約科奇生涯已經兩度達成如此大三元紀錄，更是超越張伯倫成為史上第一人，至於在大三元榜上，約科奇目前生涯也已經累積拿下116次，僅落後第3名的魔術強森（Magic Johnson）22次。

談到今天以百分之百命中率完成大三元，約科奇也直言確實不容易，「在比賽之中，你有時候能進球，有時候會失手，但今天我投進了所有的球，這樣的夜晚並不常見。」

至於金塊總教練馬龍（Michael Malone）也說：「他今天晚上11投11中，但我認為他一點都不在乎自己出手幾球命中幾球，因為如果今天是穆雷（Jamal Murray）打出一場好比賽，他會毫不吝嗇為他鼓掌，他對於隊友的成功比對於自己的成功更開心，這就是無私的真正定義，這同時也是他的生活。」

儘管已經可以說是NBA當代最偉大的籃球員之一，但約科奇在近日受訪時確實也談到了對於生活的見解，甚至希望在他的籃球生涯結束後，大家都會淡忘他，而他的孩子也只會記得他的父親身份而不是球員身份，「我不喜歡受到關注的生活，因為歸根究底我們只是籃球員，正在做自己擅長的事情，但我們卻因為媒體關注而得到報酬，所以當我在生活中被人拿出手機拍下時，這是一件讓人難過的事情，甚至可以說是有點粗魯。」

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