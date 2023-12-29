聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／柯瑞連3場手感低迷賽後拒訪 勇士教頭：我不擔心他
熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）缺陣，不料勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）再度低迷，全場15投3中，只進帳13分，勇士終場以102：114不敵熱火，賽後柯瑞和湯普森（Klay Thompson）坐在板凳席沉思，神清相當凝重，柯瑞還拒絕賽後訪問。
勇士輸球後勝率又跌破5成，暫居西區第11。柯瑞近3場三分球28投7中，對此勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「這不是屬於柯瑞的夜晚，這是82場球季的一部分，球員們會經歷一些低潮期，我肯定不擔心他，這只是我們做什麼都不順的夜晚。」
熱火除了巴特勒外，老將羅瑞（Kyle Lowry）、馬丁（Caleb Martin）和理查森（Josh Richardson）也缺陣。柯爾直言球隊失去競爭力，「感覺我們士氣有點低迷，我們知道對方少4名球員會發生何事，特別是邁阿密，他們會打得很強硬，不放棄任何機會。」柯爾認為，教練團和球員都遭到對方輾壓。
湯普森和柯瑞一樣只拿13分，他認為輸球不是柯瑞一人的責任，「當他們進行區域防守時，我們進攻太僵化了。我們只有不停傳球，而不是突破分球，包含我在內，都只站在三分線外，而不是用力量切入禁區，為隊友創造機會。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 活塞戰至OT惜敗綠衫軍 28連敗平聯盟紀錄！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言