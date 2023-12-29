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NBA／跨年前湖人拚連勝 戴維斯：展現強硬防守就沒問題

中央社／ 台北29日電
戴維斯展現全能身手。 路透社
戴維斯展現全能身手。 路透社

洛杉磯湖人今天主場迎戰夏洛特黃蜂，靠著第三節狂轟41分奠定勝基，加上戴維斯（Anthony Davis）全場繳出26分、8籃板，率隊以133比112勝出，送給黃蜂9連敗。

近期陷入8連敗的黃蜂今天上半場還能與湖人抗衡，以57比58落後，湖人的戴維斯前兩節就攻下18分，第3節湖人輪到詹姆斯（LeBron James）、八村壘發威，單節各砍下12分，幫助湖人第三節拉出41比23攻勢甩開對手。

湖人帶著19分領先進入第四節，讓詹姆斯、戴維斯得以打完三節就收工，湖人的伍德（Christian Wood）一開始就飆進三分球，開啟一波7比0攻勢，湖人穩定維持領先20分以上優勢，最終以21分差迎接勝利。

這也是湖人自季中錦標賽奪冠後，近9場比賽的第3場勝利，而黃蜂則苦吞9連敗。

湖人在迎接新的一年之前，還有2場比賽要打，分別將背靠背對戰明尼蘇達灰狼、紐奧良鵜鶘，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）表示，預計戴維斯、詹姆斯都會出賽。

湖人目前戰績17勝15敗，暫居西區第8，戴維斯表示：「如果我們可以展現應該有的防守，那我們就很有機會可以拿下背靠背2場比賽，這對我們來說很關鍵。」

戴維斯今天進帳全隊最高的26分，外加8籃板、4阻攻，八村壘獲得17分，詹姆斯進帳17分、11助攻，而詹姆斯將在當地時間30日作客灰狼比賽度過39歲生日，湖人今天先在主場球場大螢幕提前祝詹姆斯生日快樂。

黃蜂此役先發5人得分都雙位數，全隊以布里吉斯（Miles Bridges）20分最高，洛齊爾（Terry Rozier）18分次之，外加6籃板、8助攻。

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