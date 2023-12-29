NBA／狂轟賽季新高44分 愛德華：不想把子彈留在槍膛

儘管是面對沒有唐西奇（Luka Doncic）坐鎮的獨行俠，但對愛德華（Anthony Edwards）來說，不管對方是什麼情況， 「只要手上有球，誰都阻止不了我」的信念仍是擺在第一位。

愛德華今天火力四射，全場23投12中包括6記三分球、外加18罰14中，狂攻賽季新高44分，單場18次罰球機會更寫下生涯紀錄，帶領灰狼以118比110獲勝，持續穩坐西區龍頭。

根據統計，這是愛德華生涯第7次單場破40分，在灰狼隊史上排名第4，僅次於唐斯（Karl-Anthony Towns）的12次、勒夫（Kevin Love）的10次和維金斯（Andrew Wiggins）的8次，以他目前的狀態，未來或許很快就能超越這幾位學長。

「賽前我腦海中就在想，這場比賽我只要拿到球就要去投籃。所以，我就是帶著這樣的心態來打這場比賽的。不管怎樣，我只是要得分。因為我覺得上一場我把子彈留在了槍膛裡面。所以，我不想在這場比賽中這麼做。」愛德華自信地說。

前一場作客雷霆，愛德華16投7中得到25分，而灰狼以23分之差慘敗。

不只是著重於進攻端的強力發揮，愛德華在防守端也沒有因此偷工減料，他表示對自己的防守感到驕傲。「我不希望有人在面對我時能夠得分，然後對著我大肆慶祝。所以防守對我來說，是一件值得驕傲的事情。我對此感到很自豪。」