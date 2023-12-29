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NBA／里夫斯換手上籃戲耍黃蜂球員 詹皇和AD反應神同步

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯。 法新社
里夫斯。 法新社

湖人今天以133：112輕取黃蜂，比賽中戴維斯（Anthony Davis）上演暴力隔扣，「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）則大秀換手上籃，場邊的詹姆斯（LeBron James）和戴維斯反應超有默契。

戴維斯在第二節最後2分鐘，暴力隔扣對手，但反應太激動，領到技術犯規，湖人上半場打完只領先1分。第三節詹姆斯和八村壘（Rui Hachimura）加入戰局，分別砍進12分，率湖人以41：23攻勢轟垮黃蜂，讓詹姆斯和戴維斯末節能在板凳席上當觀眾。

戴維斯全場攻下26分8籃板4阻攻，戴維斯受訪時說，「我們為彼此而戰，以正確方式打球。無論何時我都能上場，這對我們團隊很有幫助。」湖人全隊送出賽季新高的41助攻，明天將過39歲生日的詹姆斯得到17分11助攻，戴維斯也稱讚詹姆斯，「當球在他手上，總是有好事發生，他閱讀比賽能力很強。」

末節里夫斯在一次快攻機會中，用換手上籃取分，詹姆斯和戴維斯竟同時模仿里夫斯動作，畫面相當有趣，展現良好的團隊氛圍。里夫斯受訪時表示，「我相信我們能擊敗任何對手。在我看來，弄清楚我們的特點是什麼很重要，當我們弄清楚，會變得很出色。」

湖人 里夫斯 Anthony Davis LeBron James

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