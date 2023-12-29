快訊

日職／巨人啦啦隊人氣「一字馬」驚傳畢業 無緣交流戰來台

NBA／超完美命中率繳26分大三元 約柯奇史上第一人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
約柯奇再創罕見全能紀錄。 路透社
約柯奇再創罕見全能紀錄。 路透社

在莫蘭特（Ja Morant）缺席的情況下，灰熊可說是現出原形，整場比賽一路被金塊痛打，最終以104比142慘敗，中斷4連勝；金塊則是收下6連勝，累積勝場數追上灰狼，不過勝率仍處於落後，排名西區第2。

約柯奇（Nikola Jokic）此戰11投全中包含1記三分球、加上3罰3中，以超完美命中率繳出26分14籃板10助攻的大三元成績，本季11次大三元，生涯累積116次；這是約柯奇生涯第3次以百分之百命中率追平張伯倫（Wilt Chamberlain），並列史上第一。此外，若加上罰球無失手，約柯奇生涯已經2次完成這樣的大三元，史上第一人。

另一方面，若更進一步加高難度，約柯奇是有史以來第一位出手至少10次並在兩分球、三分球、罰球達100%命中率的同時，還能拿到20分以上大三元的球員。

除了約柯奇個人紀錄閃耀，金塊單場142分、砍進20顆三分球和傳出43次助攻也都是賽季新高表現。

相關新聞

NBA／半場領先19分慘遭綠衫軍逆轉 活塞28連敗平跨季紀錄

27連敗的活塞今天面對主場開季以來還沒輸過的聯盟龍頭塞爾蒂克，原本看似一面倒的對戰組合，沒想到卻打出堪稱總冠軍等級的激烈程度。 活塞上半場打完足足領先綠衫軍19分之多，跌破眾人眼鏡，沒想到卻在第

NBA／熱火全面封鎖「浪花兄弟」 終結勇士主場8連勝

面對熱火嚴密的防守壓制，勇士即便有主場優勢護體，還是難以跨越雙方戰力的鴻溝。熱火幾乎整場比賽掌控局面，特別是在第三節拉開比分之後，打到第四節更一度拉開20分差，也讓比賽早早分出勝負。熱火最終以114比

NBA／超完美命中率繳26分大三元 約柯奇史上第一人

在莫蘭特（Ja Morant）缺席的情況下，灰熊可說是現出原形，整場比賽一路被金塊痛打，最終以104比142慘敗，中斷4連勝；金塊則是收下6連勝，累積勝場數追上灰狼，不過勝率仍處於落後，排名西區第2。

NBA／直言溫班亞瑪打法太勉強 安比德：想成為我還是KD？

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）被許多球迷看好成為聯盟新門面，不過馬刺得到他後，仍是西區墊底。前球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）盼他能練必殺技，讓進攻表現更

NBA／自豪鐵血籃球文化 海斯倫：僅10%球員能在熱火生存

將在2024年1月20日正式舉行球衣退休儀式的熱火精神領袖海斯倫（Udonis Haslem），近日參與一檔節目時談到了熱火的鐵血籃球文化，他直言全聯盟沒有多少球員可以承受得了這樣的魔鬼訓練強度。

NBA／建議柯瑞學哈登「買犯」 勇士菜鳥：這樣就能場均40分

勇士隊菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季把握上場機會，打出讓球迷驚豔的表現。他近日接受《NBC Sports》訪問時開玩笑表示，自己給球隊一哥柯瑞（Steph Curry）提出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。