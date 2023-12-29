NBA／超完美命中率繳26分大三元 約柯奇史上第一人

在莫蘭特（Ja Morant）缺席的情況下，灰熊可說是現出原形，整場比賽一路被金塊痛打，最終以104比142慘敗，中斷4連勝；金塊則是收下6連勝，累積勝場數追上灰狼，不過勝率仍處於落後，排名西區第2。

約柯奇（Nikola Jokic）此戰11投全中包含1記三分球、加上3罰3中，以超完美命中率繳出26分14籃板10助攻的大三元成績，本季11次大三元，生涯累積116次；這是約柯奇生涯第3次以百分之百命中率追平張伯倫（Wilt Chamberlain），並列史上第一。此外，若加上罰球無失手，約柯奇生涯已經2次完成這樣的大三元，史上第一人。

另一方面，若更進一步加高難度，約柯奇是有史以來第一位出手至少10次並在兩分球、三分球、罰球達100%命中率的同時，還能拿到20分以上大三元的球員。

除了約柯奇個人紀錄閃耀，金塊單場142分、砍進20顆三分球和傳出43次助攻也都是賽季新高表現。