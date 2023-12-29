NBA／熱火全面封鎖「浪花兄弟」 終結勇士主場8連勝
面對熱火嚴密的防守壓制，勇士即便有主場優勢護體，還是難以跨越雙方戰力的鴻溝。熱火幾乎整場比賽掌控局面，特別是在第三節拉開比分之後，打到第四節更一度拉開20分差，也讓比賽早早分出勝負。熱火最終以114比102拿下勝利。
熱火順利取得4連勝，排名緊追塞爾蒂克、公鹿和76人三強之後，值得一提的是，這是熱火自2020年以來首度在灣區贏球，結束客場對勇士3連敗；至於勇士則是本季第2低得分，主場8連勝遭到終結。此外，2連敗的結果也讓他們勝率又掉到5成以下。
熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）和老將羅瑞（Kyle Lowry）並未上場，赫洛（Tyler Herro）拿下26分，阿德巴約（Bam Adebayo）17分籃11板4助攻，哈克斯17分6助攻5籃板；未經選秀出身的替補小將凱恩（Jamal Cain）則拿到平生涯最高的18分。
勇士陣中無人得分超過15分，柯瑞（Stephen Curry）15投僅3中，拿到13分5助攻4籃板，第四節還剩5分多鐘就提前退場；這是柯瑞本季單場得分次低，不過他生涯籃板累積4311個，排進勇士隊史第10名。
柯瑞連兩場手感低迷，湯普森（Klay Thompson）也好不到哪去，全場11投4中也是得到13分。
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