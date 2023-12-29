快訊

跟進停售潮！全球人壽：實支實付附約明中止授權招攬

他傻眼手機保護貼還沒用就碎了「正常嗎」？內行人曝原因：買破千元的才是智商稅

2023年台股漲近3,800點！每位股民平均爽賺百萬元

NBA／A-Rod聯手沃爾瑪前執行長 傳年底前收購灰狼80%

中央社／ 邁阿密28日綜合外電報導
前MLB球星「A-Rod」羅德里奎茲（中）與沃爾瑪前執行長洛爾準備在跨年夜期限前，完成對NBA灰狼的收購。 美聯社
前MLB球星「A-Rod」羅德里奎茲（中）與沃爾瑪前執行長洛爾準備在跨年夜期限前，完成對NBA灰狼的收購。 美聯社

美國體育頻道ESPN今天報導，前MLB球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）準備在跨年夜期限前，完成對NBA灰狼的收購。

前美國職棒大聯盟MLB球星A-Rod與連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）前執行長洛爾自2021年開始，從美國職籃NBA明尼蘇達灰狼現任老闆泰勒（Glen Taylor）手中陸續買進股份，如今預計將再拿下球隊40%的股份，這將使兩人握有灰狼80%股權。

他們2021年公布將分階段買下灰狼時，交易價值達15億美元（約新台幣424億元）。

這項交易還包含從80歲的泰勒手中買下4屆美國女子職籃WNBA總冠軍明尼蘇達山貓。

泰勒是在1994年買下灰狼，據報付了8800萬美元把灰狼留在明尼蘇達，以免球隊搬到紐奧良（NewOrleans）。

目前灰狼戰績22勝7敗，是西區龍頭。

A-Rod曾14次獲選參加MLB明星賽、3度拿下美國聯盟（AL）年度最有價值球員（MVP）獎，並曾率紐約洋基奪下2009年世界大賽冠軍。

灰狼

延伸閱讀

NBA／製造龍頭灰狼21次失誤 亞歷山大34分率雷霆取勝

NBA／詹姆斯缺陣戴維斯飆31分不夠 湖人輸灰狼吞4連敗

NBA／安比德12月超瘋狂！飆本季新高51分力克最強防守灰狼

北韓軍人「板門店」帶槍站崗 聯合國部隊也獲准武裝

相關新聞

NBA／半場領先19分慘遭綠衫軍逆轉 活塞28連敗平跨季紀錄

27連敗的活塞今天面對主場開季以來還沒輸過的聯盟龍頭塞爾蒂克，原本看似一面倒的對戰組合，沒想到卻打出堪稱總冠軍等級的激烈程度。 活塞上半場打完足足領先綠衫軍19分之多，跌破眾人眼鏡，沒想到卻在第

NBA／熱火全面封鎖「浪花兄弟」 終結勇士主場8連勝

面對熱火嚴密的防守壓制，勇士即便有主場優勢護體，還是難以跨越雙方戰力的鴻溝。熱火幾乎整場比賽掌控局面，特別是在第三節拉開比分之後，打到第四節更一度拉開20分差，也讓比賽早早分出勝負。熱火最終以114比

NBA／21分20助攻0失誤！溜馬少主哈利伯頓寫超狂紀錄

溜馬少主哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今天面對公牛再次創下不可思議的助攻紀錄！ 哈利伯頓全場轟進6顆三分球，攻下21分20助攻3籃板2抄截，重點是沒有發生一次失誤，成為聯盟自19

NBA／直言溫班亞瑪打法太勉強 安比德：想成為我還是KD？

馬刺天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）被許多球迷看好成為聯盟新門面，不過馬刺得到他後，仍是西區墊底。前球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）盼他能練必殺技，讓進攻表現更

NBA／活塞27連敗需要超人！魔獸嘲諷：我找前球星組隊能贏

活塞吞下破紀錄的27連敗，成為近期體壇關注焦點。前NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也趁機偷酸，還表示一群前明星球員與他組隊，都能擊敗活塞。 活塞已經2個多月沒有贏球，戰績2

NBA／建議柯瑞學哈登「買犯」 勇士菜鳥：這樣就能場均40分

勇士隊菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）本季把握上場機會，打出讓球迷驚豔的表現。他近日接受《NBC Sports》訪問時開玩笑表示，自己給球隊一哥柯瑞（Steph Curry）提出

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。