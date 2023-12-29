NBA／A-Rod聯手沃爾瑪前執行長 傳年底前收購灰狼80%
美國體育頻道ESPN今天報導，前MLB球星「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）與沃爾瑪前執行長洛爾（Marc Lore）準備在跨年夜期限前，完成對NBA灰狼的收購。
前美國職棒大聯盟MLB球星A-Rod與連鎖賣場沃爾瑪（Walmart）前執行長洛爾自2021年開始，從美國職籃NBA明尼蘇達灰狼現任老闆泰勒（Glen Taylor）手中陸續買進股份，如今預計將再拿下球隊40%的股份，這將使兩人握有灰狼80%股權。
他們2021年公布將分階段買下灰狼時，交易價值達15億美元（約新台幣424億元）。
這項交易還包含從80歲的泰勒手中買下4屆美國女子職籃WNBA總冠軍明尼蘇達山貓。
泰勒是在1994年買下灰狼，據報付了8800萬美元把灰狼留在明尼蘇達，以免球隊搬到紐奧良（NewOrleans）。
目前灰狼戰績22勝7敗，是西區龍頭。
A-Rod曾14次獲選參加MLB明星賽、3度拿下美國聯盟（AL）年度最有價值球員（MVP）獎，並曾率紐約洋基奪下2009年世界大賽冠軍。
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