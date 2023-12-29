NBA／自豪鐵血籃球文化 海斯倫：僅10%球員能在熱火生存

將在2024年1月20日正式舉行球衣退休儀式的熱火精神領袖海斯倫（Udonis Haslem），近日參與一檔節目時談到了熱火的鐵血籃球文化，他直言全聯盟沒有多少球員可以承受得了這樣的魔鬼訓練強度。

「「我認為聯盟中只有5%，好吧，大概10%的球員能在熱火的籃球文化中生存下來。有45%的人肯定出局，因為他們不願犧牲，然後另外的45%，則是扛不住高強度的訓練。所以我才說只有10%的球員能夠留下來。」海斯倫說。

自從「油頭」萊里（Pat Riley）在1995年進駐邁阿密之後，熱火28個賽季之中有22季闖進季後賽，其中7次打到總冠軍賽，並贏得3座金盃，堪稱是這段期間全聯盟最成功也是最穩定的球隊之一。

對熱火來說，「全力拚搏」和「永不放棄」或許就是深植球隊的DNA，這也是他們往往能在低順位選秀或是乏人問津的球員層中挖掘可靠幫手的重要因素之一。