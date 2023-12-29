NBA／半場領先19分慘遭綠衫軍逆轉 活塞28連敗平跨季紀錄

27連敗的活塞今天面對主場開季以來還沒輸過的聯盟龍頭塞爾蒂克，原本看似一面倒的對戰組合，沒想到卻打出堪稱總冠軍等級的激烈程度。

活塞上半場打完足足領先綠衫軍19分之多，跌破眾人眼鏡，沒想到卻在第三節全部花光所有積蓄；但活塞沒有氣餒，第四節後段追回6分落後劣勢，硬是將比賽逼進延長。

懷特（Derrick White）和波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）聯手在延長賽拿下14分，幫助球隊一舉超前，反觀活塞最後卻是氣力放盡，塞爾蒂克就在驚濤駭浪之中艱辛地以128比122拿下勝利。

奮戰53分鐘的活塞，最終還是難逃28連敗的命運，追平76人在2014-15到2015-16賽季期間跨季28連敗紀錄。下一場他們將面對暴龍，能否避免寫下空前紀錄也成了外界關注的焦點。

塞爾蒂克則是取得4連勝，同時將主場開季連勝表現推進到15連勝。

考量到「背靠背」出賽和對手強度，這場比賽布朗（Jaylen Brown）並未上場，波爾辛吉斯21投13中攻下35分8籃板，其中29分出現在下半場，是球隊能夠克服大比分落後的關鍵。第四節最後一擊失手的泰托姆（Jayson Tatum），此役31投僅11中，仍拿到31分10助攻6籃板5抄截。

延長賽表現優異的懷特得到23分5助攻4籃板，哈勒戴（Jrue Holiday）12分9籃板3助攻。塞爾蒂克全隊三分球39投11中，特別是上半場更是24投只有4中，命中率不足2成，是整場深陷苦戰的重要因素之一。

活塞第二節靠著一波24比6的攻勢，一口氣取得66比47的大幅領先，成了這段連敗期間難得的佳作；可惜下半場面對綠衫軍的加強防守，投籃狀態明顯下滑，反被打了一波23比7的攻勢，一節就花掉所有領先積蓄。

康寧漢（Cade Cunningham）拿下31分9助攻6籃板3抄截2阻攻，波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）17分12籃板6助攻，三分球7投1中；艾維（Jaden Ivey）22分10籃板4助攻，杜倫（Jalen Duren）15分14籃板。