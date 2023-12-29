NBA／約柯奇盼退休後沒人認識他 目標「不使用手機」

約柯奇（Nikola Jokic）上季率領金塊奪下隊史首座總冠軍，被不少球迷視為當今聯盟最強球員。不過他近日在隊友波特（Michael Porter Jr.）的節目上透露，自己不想成為名人，也談到退休後想做的事。

約柯奇向小波特表示，「你知道我們都只是籃球員，我們只是在做擅長的事，但媒體總是環繞在我們身邊。我們因為媒體和知名度得到報酬，有些人喜歡成名，但我不是。」

「當我結束職業生涯時，真的希望沒人認識我。我希望我的孩子們把我當作爸爸，而不是籃球員」約柯奇說。

約柯奇也談到退休後想達成的目標，「我認為不用手機是另一個重要目標。我想活在當下，像一個普通人，與朋友喝酒、吃午餐、和孩子玩還有騎馬。」