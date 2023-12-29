聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／約柯奇盼退休後沒人認識他 目標「不使用手機」
約柯奇（Nikola Jokic）上季率領金塊奪下隊史首座總冠軍，被不少球迷視為當今聯盟最強球員。不過他近日在隊友波特（Michael Porter Jr.）的節目上透露，自己不想成為名人，也談到退休後想做的事。
約柯奇向小波特表示，「你知道我們都只是籃球員，我們只是在做擅長的事，但媒體總是環繞在我們身邊。我們因為媒體和知名度得到報酬，有些人喜歡成名，但我不是。」
「當我結束職業生涯時，真的希望沒人認識我。我希望我的孩子們把我當作爸爸，而不是籃球員」約柯奇說。
約柯奇也談到退休後想達成的目標，「我認為不用手機是另一個重要目標。我想活在當下，像一個普通人，與朋友喝酒、吃午餐、和孩子玩還有騎馬。」
2023-24 NBA即時比分
▪ 獨行俠領先20分被騎士逆轉 唐西奇氣炸了！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言