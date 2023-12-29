NBA／恢復神速！傳比爾有望本週回歸 太陽三巨頭重新合體

先前不慎扭傷腳踝的太陽三巨頭比爾（Bradley Beal），傳出恢復進度神速，原本預計要一月才有可能回歸的他，最快可能會在本週復出。

《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，太陽在美國時間星期五將面對黃蜂，週日則是會對上魔術，兩場都是在主場，比爾有機會在這兩場其中一場選擇復出。

先前一度在12場比賽中吞下9敗的太陽，傳出內部有雜音，引發外界對對他們的疑慮。不過前一場在杜蘭特（Kevin Durant）送出16次助攻在內的大三元激勵之下，太陽迎接久違的兩位數分差大勝；倘若比爾能夠盡速歸隊，勢必能為球隊注入新的能量。

比爾本季受到傷病影響，至今斷斷續續只打了6場比賽，三巨頭一共只合體了24分鐘，難以造成正面效應，也是太陽目前還沉浮於西區附加賽邊緣的主要原因。