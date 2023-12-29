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NBA／杜蘭特大三元領軍 太陽止敗

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
太陽隊杜蘭特（左）持球發動攻勢，他昨天演出「大三元」。（法新社）
太陽隊杜蘭特（左）持球發動攻勢，他昨天演出「大三元」。（法新社）

近期勝少敗多的太陽隊，在前一戰不敵獨行俠隊苦吞3連敗後，昨天作客火箭隊主場，總算在杜蘭特送出生涯最多單場16助攻，以及生涯第18度「大三元」領軍下，以129：113擊退火箭止敗，也幫助重返休士頓的隊友葛登棒打老東家。

本賽季組成豪華三巨頭組合的太陽，不過在傷病影響下陣容磨合不如預期，在昨天賽前的12場比賽吞下9敗，接連的輸球連帶影響到球員心情，甚至出現質疑杜蘭特的聲浪。

不過在昨天與火箭之戰杜蘭特也用場上表現作出回應，拿下27分、16助攻、10籃板，完成個人生涯第18次的「大三元」，搭配上2月被火箭交易後首度重返休士頓的葛登也砍進7顆三分球拿下27分，最終以16分差距止敗。

對於用表現粉碎外界質疑並帶領球隊取勝，杜蘭特說：「重新回到勝利的一方真的太棒了，輸球總是很糟糕，不管一個賽季你要打多少場比賽，遭遇一段如此艱難的時光，肯定是你最糟糕的感覺。」

而隊友布克在談到杜蘭特的表現時則說：「在那些質疑聲中，他做出了很好的反彈，我們都清楚他能做到什麼事情，之前我也沒看過有人有他這樣的表現，但這一點並沒有讓我感到訝異。」

曾效力火箭7個賽季的葛登擊敗老東家，他說：「我今天只是命中比較多的三分球，休士頓對我來說永遠都是我的家，我真心希望當時自己能夠為他們贏得一座總冠軍。」

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